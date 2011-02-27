такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:12
такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:28
В нормальних обмінках спред 5-10 копійок. Там питання банкнот взагалі не стоїть. Вони або нормальні або ні, рік не має значення.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:41
А яким боком до усього цього постановка що регламентує приймання банкнот банками? Тут же видача. Он пумба вже ввела платне замовлення валюти у додатку. Поки що лише на покупку. Але вже з комісом. Трохи доробити цю фічу і можна платно приймати замовлення іноземної готівки певного зразка з карткового рахунку. Я думаю що багата частина секти "синіх після 2017" трохи помикавшись з неможливістю зняти вклад вподобаними банкнотами може зрештою і погодитись на певний коміс і гарантовано отримати предмет свого обожнювання .
"Цікаві браття часи настали" (с) ОЕ
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