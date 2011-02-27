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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:12

  Alien написав:Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби.

такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:28

  mephala написав:Alien
поки будуть перфекціоністи які купляють сині в обмінках дорожче - поки будуть в касах вимагати сині. якщо в обмінках ціна вирівняється то і в касах спокійно почнуть отримувати різні купюри. просто ніхто не хоче втрачати умовну соточку :roll:

В нормальних обмінках спред 5-10 копійок. Там питання банкнот взагалі не стоїть. Вони або нормальні або ні, рік не має значення.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:41

  kuzmich написав:
  Alien написав:Вангую, що в банках незабаром може з'явитись послуга замовлення банкнот певного зразка. Тобто або бери ті ПЛАТІЖНІ БАНКНОТИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, що є в касі або замовляй і на певну дату тобі привезуть зразок, що тобі до вподоби.

такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96

А яким боком до усього цього постановка що регламентує приймання банкнот банками? Тут же видача. Он пумба вже ввела платне замовлення валюти у додатку. Поки що лише на покупку. Але вже з комісом. Трохи доробити цю фічу і можна платно приймати замовлення іноземної готівки певного зразка з карткового рахунку. Я думаю що багата частина секти "синіх після 2017" трохи помикавшись з неможливістю зняти вклад вподобаними банкнотами може зрештою і погодитись на певний коміс і гарантовано отримати предмет свого обожнювання ;).
"Цікаві браття часи настали" (с) ОЕ
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:56

  Alien написав:А яким боком до усього цього постановка що регламентує приймання банкнот банками? Тут же видача. Он пумба вже ввела платне замовлення валюти у додатку. Поки що лише на покупку. Але вже з комісом. Трохи доробити цю фічу і можна платно приймати замовлення іноземної готівки певного зразка з карткового рахунку. Я думаю що багата частина секти "синіх після 2017" трохи помикавшись з неможливістю зняти вклад вподобаними банкнотами може зрештою і погодитись на певний коміс і гарантовано отримати предмет свого обожнювання ;).
"Цікаві браття часи настали" (с) ОЕ
можете подкинуть идею пумбу, пусть подумают. Только какой смысл? полно обменников, где можно договориться купить синие. Только не вижу смысла за это еще платить, за такие бабки могли б уже и на такси подвозить к адресу баксы
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:10

  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:Alien
поки будуть перфекціоністи які купляють сині в обмінках дорожче - поки будуть в касах вимагати сині. якщо в обмінках ціна вирівняється то і в касах спокійно почнуть отримувати різні купюри. просто ніхто не хоче втрачати умовну соточку :roll:

В нормальних обмінках спред 5-10 копійок. Там питання банкнот взагалі не стоїть. Вони або нормальні або ні, рік не має значення.

Ну сьогодні спостерігав більшу різницю. Обмінка зелені по 37,10 купляли а сині ,,по акції,, по 37,30. Нічособі 20 коп. З таким зазором банківські працівники і самі на цьому стануть собі на хлібчик зароблять.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:15

alex lem там все прозоро, нічого не заробиш - більше проробиш.
Над кожним касиром начальник відділення є і далі по вертикалі. Це тре ходити по тонкій кризі, щоб ще з емісійними мутити втіхаря сам собі. наразі це анріал.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:Только какой смысл? полно обменников, где можно договориться купить синие.

Може ми не розуміємо один одного, але таке враження що те про що ви пишете стосується лише вузького сектору валютних операцій - валютообміну. Там дійсно ПОВам банки не конкуренти. Але покупка - це лише не велика частка валютних операцій. Але в банках є вклади, є валютні ОВДП придбані фізичними особами з певними строками виплат. А ще фізичні особи отримують перекази з-за кордону. А ще фізичні особи закидують сміття в термінали в надії зняти "синіми" в бегемоті. І т.д., і т.п. І в усіх цих випадках люди йдуть до банку. А там 1996 рік, або просто зелені, які членам секти "синіх" торкатись релігія не дозволяє. І як їм в цьому випадку допоможуть ПОВи? Здати в банку по курсу покупки і викупити сині у ПОВах по курсу продажу? Так там вже не 10-15 копійок втрати будуть. То чому не заплатити банку копійчину, якщо це сумарно буде дешевше ніж продай банку/купи в ПОВі?
Ось під ці операції - подібна комісія може і вистрелити
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:05

Alien так я не пойму, зачем вам синие, что за ажиотаж вокруг них? баксы полностью платежеспособные и 96г, если в хорошем состоянии у кого-то в чулане пролежали годами. Если кому-то не нравятся "ветхие 96" то может в обменке поменять на синие с доплатой. А если вам выдают мотлохом помогает перезаказ на другой день или отделение
kuzmich
 
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