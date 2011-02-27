Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:38

kuzmich написав: Только какой смысл? полно обменников, где можно договориться купить синие. Только какой смысл? полно обменников, где можно договориться купить синие.

Може ми не розуміємо один одного, але таке враження що те про що ви пишете стосується лише вузького сектору валютних операцій - валютообміну. Там дійсно ПОВам банки не конкуренти. Але покупка - це лише не велика частка валютних операцій. Але в банках є вклади, є валютні ОВДП придбані фізичними особами з певними строками виплат. А ще фізичні особи отримують перекази з-за кордону. А ще фізичні особи закидують сміття в термінали в надії зняти "синіми" в бегемоті. І т.д., і т.п. І в усіх цих випадках люди йдуть до банку. А там 1996 рік, або просто зелені, які членам секти "синіх" торкатись релігія не дозволяє. І як їм в цьому випадку допоможуть ПОВи? Здати в банку по курсу покупки і викупити сині у ПОВах по курсу продажу? Так там вже не 10-15 копійок втрати будуть. То чому не заплатити банку копійчину, якщо це сумарно буде дешевше ніж продай банку/купи в ПОВі?Ось під ці операції - подібна комісія може і вистрелити