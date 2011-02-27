такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:12
такого не будет, пока действует постанова нбу, либо вы сможете договорится с сотрудниками отделения, чтобы вам придержали синие банкноты, а клиентам парили мотлох и 96
Додано: П'ят 14 лип, 2023 17:28
В нормальних обмінках спред 5-10 копійок. Там питання банкнот взагалі не стоїть. Вони або нормальні або ні, рік не має значення.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:41
А яким боком до усього цього постановка що регламентує приймання банкнот банками? Тут же видача. Он пумба вже ввела платне замовлення валюти у додатку. Поки що лише на покупку. Але вже з комісом. Трохи доробити цю фічу і можна платно приймати замовлення іноземної готівки певного зразка з карткового рахунку. Я думаю що багата частина секти "синіх після 2017" трохи помикавшись з неможливістю зняти вклад вподобаними банкнотами може зрештою і погодитись на певний коміс і гарантовано отримати предмет свого обожнювання .
"Цікаві браття часи настали" (с) ОЕ
Додано: П'ят 14 лип, 2023 20:56
можете подкинуть идею пумбу, пусть подумают. Только какой смысл? полно обменников, где можно договориться купить синие. Только не вижу смысла за это еще платить, за такие бабки могли б уже и на такси подвозить к адресу баксы
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:10
Ну сьогодні спостерігав більшу різницю. Обмінка зелені по 37,10 купляли а сині ,,по акції,, по 37,30. Нічособі 20 коп. З таким зазором банківські працівники і самі на цьому стануть собі на хлібчик зароблять.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:15
alex lem там все прозоро, нічого не заробиш - більше проробиш.
Над кожним касиром начальник відділення є і далі по вертикалі. Це тре ходити по тонкій кризі, щоб ще з емісійними мутити втіхаря сам собі. наразі це анріал.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 21:38
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Може ми не розуміємо один одного, але таке враження що те про що ви пишете стосується лише вузького сектору валютних операцій - валютообміну. Там дійсно ПОВам банки не конкуренти. Але покупка - це лише не велика частка валютних операцій. Але в банках є вклади, є валютні ОВДП придбані фізичними особами з певними строками виплат. А ще фізичні особи отримують перекази з-за кордону. А ще фізичні особи закидують сміття в термінали в надії зняти "синіми" в бегемоті. І т.д., і т.п. І в усіх цих випадках люди йдуть до банку. А там 1996 рік, або просто зелені, які членам секти "синіх" торкатись релігія не дозволяє. І як їм в цьому випадку допоможуть ПОВи? Здати в банку по курсу покупки і викупити сині у ПОВах по курсу продажу? Так там вже не 10-15 копійок втрати будуть. То чому не заплатити банку копійчину, якщо це сумарно буде дешевше ніж продай банку/купи в ПОВі?
Ось під ці операції - подібна комісія може і вистрелити
Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:05
Alien так я не пойму, зачем вам синие, что за ажиотаж вокруг них? баксы полностью платежеспособные и 96г, если в хорошем состоянии у кого-то в чулане пролежали годами. Если кому-то не нравятся "ветхие 96" то может в обменке поменять на синие с доплатой. А если вам выдают мотлохом помогает перезаказ на другой день или отделение
Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:38
kuzmich буде курс по 8 , будемо задовольнятися "ідеальними з схрону" 1996 року.
а при наявному курсі купюра повинна бути бездоганною.
PS Жалівся мені валютник - порвав дві сотки $ старого зразку , були високоякісними підробками , впердолили йому пачкою - а він вірив людям.
Якщо "крутити" емісійними 2017 року то ніколи в людях не розчаруєся.
Додано: Суб 15 лип, 2023 00:26
Це де по 37,30 купляють? У нас 37,20 продаж...
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