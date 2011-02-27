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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 15 лип, 2023 08:53
кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки
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Krokodil
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:22
Krokodil написав:
кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки
А шо тут пробувати? За великим рахунком яка різниця як у вас з'явилась у вас валюта - купили в пові або забрали у банку? Я писав, що протягом останнього місяця в кількох банках отримував не сині серед яких бачив і 1996 рік. Їх усі банки, до яких я звертався приймали для зарахування на картку. А далі вже з валютою робив те що планував. Це абсолютно нормальна та стандартна операція для банку - прийняття придатних платіжних банкнот іноземної валюти для зарахування на вклад або рахунок.
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Alien
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Додано: Суб 15 лип, 2023 09:38
Alien написав: Krokodil написав:
кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки
А шо тут пробувати? За великим рахунком яка різниця як у вас з'явилась у вас валюта - купили в пові або забрали у банку? Я писав, що протягом останнього місяця в кількох банках отримував не сині серед яких бачив і 1996 рік. Їх усі банки, до яких я звертався приймали для зарахування на картку. А далі вже з валютою робив те що планував. Це абсолютно нормальна та стандартна операція для банку - прийняття придатних платіжних банкнот іноземної валюти для зарахування на вклад або рахунок.
Виникає питання,щоб готівка була придатна для всього а не тільки для зарахування на рахунок в банку. По-друге,банкноти повинні бути цілі,не потерті чи заламані,та без наявних ознак забруднення. У мене в 11 банках залишилися невеликі суми після депозиту,та ще стільки ж банків де планую отримати пристойний cash.
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sens
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