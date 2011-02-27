RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки
Krokodil
 
Повідомлень: 32
З нами з: 12.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:22

  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки

А шо тут пробувати? За великим рахунком яка різниця як у вас з'явилась у вас валюта - купили в пові або забрали у банку? Я писав, що протягом останнього місяця в кількох банках отримував не сині серед яких бачив і 1996 рік. Їх усі банки, до яких я звертався приймали для зарахування на картку. А далі вже з валютою робив те що планував. Це абсолютно нормальна та стандартна операція для банку - прийняття придатних платіжних банкнот іноземної валюти для зарахування на вклад або рахунок.
Alien
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:38

  Alien написав:
  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки

А шо тут пробувати? За великим рахунком яка різниця як у вас з'явилась у вас валюта - купили в пові або забрали у банку? Я писав, що протягом останнього місяця в кількох банках отримував не сині серед яких бачив і 1996 рік. Їх усі банки, до яких я звертався приймали для зарахування на картку. А далі вже з валютою робив те що планував. Це абсолютно нормальна та стандартна операція для банку - прийняття придатних платіжних банкнот іноземної валюти для зарахування на вклад або рахунок.

Виникає питання,щоб готівка була придатна для всього а не тільки для зарахування на рахунок в банку. По-друге,банкноти повинні бути цілі,не потерті чи заламані,та без наявних ознак забруднення. У мене в 11 банках залишилися невеликі суми після депозиту,та ще стільки ж банків де планую отримати пристойний cash.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13743
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В нас помаленьку починають "мотлох 96 року" возити Словакам в обмін на Євро.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 29.07.22
Подякував: 106 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:02

  Дюрі-бачі написав:В нас помаленьку починають "мотлох 96 року" возити Словакам в обмін на Євро.

І це правильно. Це по-державницьки.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8947
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:20

  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки

В алі-сені перс менеджер на питання якими банк буде віддавать доляри з депо, казала якими принесли такими й заберете. :) Як це можливо врегулювати, хто зна. Гм. Запишуть десь у чорну книжечку що заніс 5к 96 року та 500 синіх? :mrgreen:
PS З тасею в валютні депо не хочу гратися. Віддавали крайню пайку бомажками з малопомітними жирними пятнами, на згибі попалам потерті. Оту постанову Нацбанку про ходіння валюти трактують на свою користь. Їхав в тасю з пачечкою ідеальних зелених 06 року, одразу сказав хочу подивиться як будете депо віддавать, може покладу депо. Після цього перебирання папірців, коли ще пхали 96 року, я перехотів їх в банку залишать. За тих кілька доларів процентів... :cry:
alex lem
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 25.12.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 247, 248, 249
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
2485 249208
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лип, 2023 12:18
Успіх
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58618
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26833
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.