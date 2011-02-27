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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:22

  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки

А шо тут пробувати? За великим рахунком яка різниця як у вас з'явилась у вас валюта - купили в пові або забрали у банку? Я писав, що протягом останнього місяця в кількох банках отримував не сині серед яких бачив і 1996 рік. Їх усі банки, до яких я звертався приймали для зарахування на картку. А далі вже з валютою робив те що планував. Це абсолютно нормальна та стандартна операція для банку - прийняття придатних платіжних банкнот іноземної валюти для зарахування на вклад або рахунок.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:38

  Alien написав:
  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки

А шо тут пробувати? За великим рахунком яка різниця як у вас з'явилась у вас валюта - купили в пові або забрали у банку? Я писав, що протягом останнього місяця в кількох банках отримував не сині серед яких бачив і 1996 рік. Їх усі банки, до яких я звертався приймали для зарахування на картку. А далі вже з валютою робив те що планував. Це абсолютно нормальна та стандартна операція для банку - прийняття придатних платіжних банкнот іноземної валюти для зарахування на вклад або рахунок.

Виникає питання,щоб готівка була придатна для всього а не тільки для зарахування на рахунок в банку. По-друге,банкноти повинні бути цілі,не потерті чи заламані,та без наявних ознак забруднення. У мене в 11 банках залишилися невеликі суми після депозиту,та ще стільки ж банків де планую отримати пристойний cash.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В нас помаленьку починають "мотлох 96 року" возити Словакам в обмін на Євро.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:02

  Дюрі-бачі написав:В нас помаленьку починають "мотлох 96 року" возити Словакам в обмін на Євро.

І це правильно. Це по-державницьки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:20

  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки

В алі-сені перс менеджер на питання якими банк буде віддавать доляри з депо, казала якими принесли такими й заберете. :) Як це можливо врегулювати, хто зна. Гм. Запишуть десь у чорну книжечку що заніс 5к 96 року та 500 синіх? :mrgreen:
PS З тасею в валютні депо не хочу гратися. Віддавали крайню пайку бомажками з малопомітними жирними пятнами, на згибі попалам потерті. Оту постанову Нацбанку про ходіння валюти трактують на свою користь. Їхав в тасю з пачечкою ідеальних зелених 06 року, одразу сказав хочу подивиться як будете депо віддавать, може покладу депо. Після цього перебирання папірців, коли ще пхали 96 року, я перехотів їх в банку залишать. За тих кілька доларів процентів... :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А мені тася крайній раз навпаки синіми видала. Ось ще в понеділок буду забирати пайку. Відпишусь.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14

  ihorsic написав:А мені тася крайній раз навпаки синіми видала. Ось ще в понеділок буду забирати пайку. Відпишусь.

Ніколи Тася не зобиджала все було файно, синенькими насипали. У прошлому місяці був перерив з бігом у кедах. А тут гірка невдача спіткала...
alex lem
 
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