|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 15 лип, 2023 22:41
Yuri_61 написав:
пора перейменувати з клюб 100к на клюб синіх долярів
клЮб100 помер. Да здравствує клюб.
Хоч якесь життя у цій гілці. Здати знов отримані зелені по 37,10-37,15 як повезе. Щоб купити на депо по 37 ?
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2825
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 23:19
Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2485
|249455
|
Суб 15 лип, 2023 12:18
Успіх
|
|77
|58620
|
|
|5
|26834
|
|