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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:41

  Yuri_61 написав:пора перейменувати з клюб 100к на клюб синіх долярів

клЮб100 помер. Да здравствує клюб.
Хоч якесь життя у цій гілці. Здати знов отримані зелені по 37,10-37,15 як повезе. Щоб купити на депо по 37 ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
ihorsic
 
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