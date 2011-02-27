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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:41

  Yuri_61 написав:пора перейменувати з клюб 100к на клюб синіх долярів

клЮб100 помер. Да здравствує клюб.
Хоч якесь життя у цій гілці. Здати знов отримані зелені по 37,10-37,15 як повезе. Щоб купити на депо по 37 ? :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 00:31

  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки


а навіщо купляти десь по 37,05 , якщо ви розглядаєте сенс, то там курс 37, ну і +2% .

має сенс купляти по 37,05 на овдп
bems654556
 
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