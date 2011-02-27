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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 15 лип, 2023 22:41
Yuri_61 написав:
пора перейменувати з клюб 100к на клюб синіх долярів
клЮб100 помер. Да здравствує клюб.
Хоч якесь життя у цій гілці. Здати знов отримані зелені по 37,10-37,15 як повезе. Щоб купити на депо по 37 ?
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alex lem
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Додано: Суб 15 лип, 2023 23:19
Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
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ihorsic
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Додано: Нед 16 лип, 2023 00:31
Krokodil написав:
кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки
а навіщо купляти десь по 37,05 , якщо ви розглядаєте сенс, то там курс 37, ну і +2% .
має сенс купляти по 37,05 на овдп
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Додано: Нед 16 лип, 2023 07:48
ihorsic написав:
Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
рост евро перебьет разницу ставок по доллару за год, покупать нужно овдп нужно в еврах
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nekefer
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Додано: Нед 16 лип, 2023 09:17
nekefer написав: ihorsic написав:
Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
рост евро перебьет разницу ставок по доллару за год, покупать нужно овдп нужно в еврах
А ви гарантуєте ріст євро? Він може підти і в долини.....
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Додано: Нед 16 лип, 2023 09:25
ihorsic написав:
Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
Мені здається його тільки приймають дешевше. А продають як звичайний))
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Додано: Нед 16 лип, 2023 11:38
alex lem написав: Yuri_61 написав:
пора перейменувати з клюб 100к на клюб синіх долярів
клЮб100 помер. Да здравствує клюб.
Хоч якесь життя у цій гілці. Здати знов отримані зелені по 37,10-37,15 як повезе. Щоб купити на депо по 37 ?
Але от для таких теревеньок про сині/зелені/фіолетові
є ж спец-гілка! Клуб 100К - Теребеньки
І я дещо на ній запропонував/запитав
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