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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 22:41

  Yuri_61 написав:пора перейменувати з клюб 100к на клюб синіх долярів

клЮб100 помер. Да здравствує клюб.
Хоч якесь життя у цій гілці. Здати знов отримані зелені по 37,10-37,15 як повезе. Щоб купити на депо по 37 ? :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 23:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 00:31

  Krokodil написав:кто-то пробовал схему купить в обменке 96 по 37,05 и сдать, например в тас или альфу под 2%? по идее банки обязаны брать даже с печатями бумажки


а навіщо купляти десь по 37,05 , якщо ви розглядаєте сенс, то там курс 37, ну і +2% .

має сенс купляти по 37,05 на овдп
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 07:48

  ihorsic написав:Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....

рост евро перебьет разницу ставок по доллару за год, покупать нужно овдп нужно в еврах
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:17

  nekefer написав:
  ihorsic написав:Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....

рост евро перебьет разницу ставок по доллару за год, покупать нужно овдп нужно в еврах

А ви гарантуєте ріст євро? Він може підти і в долини.....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 09:25

  ihorsic написав:Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....

Мені здається його тільки приймають дешевше. А продають як звичайний))
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 11:38

Навіщо топтатись по могилі клЮбу?))

  alex lem написав:
  Yuri_61 написав:пора перейменувати з клюб 100к на клюб синіх долярів

клЮб100 помер. Да здравствує клюб.
Хоч якесь життя у цій гілці. Здати знов отримані зелені по 37,10-37,15 як повезе. Щоб купити на депо по 37 ? :mrgreen:

Але от для таких теревеньок про сині/зелені/фіолетові :mrgreen: є ж спец-гілка! :D
Клуб 100К - Теребеньки
І я дещо на ній запропонував/запитав :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 23:10

  bems654556 написав:а навіщо купляти десь по 37,05 , якщо ви розглядаєте сенс, то там курс 37, ну і +2% .

має сенс купляти по 37,05 на овдп

в сенсе и так конверты лежат, а овдп валютные не хочу вкладываться надолго, ближайшее погашение 29.02.24, на 8 месяцев замораживать валюту в банке с туманными перспективами и в стране с войной не готов. К тому же там только 2 бесплатных снятия с карты в месяц, хз распространяется ли это на выплаты с овдп
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 07:47

  nekefer написав:
  ihorsic написав:Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....

рост евро перебьет разницу ставок по доллару за год, покупать нужно овдп нужно в еврах
знать бы, когда сливать то евро... :(
например, если я покупал в сентябре евро ниже паритета - сейчас уже бежать его сливать?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 08:16

  flysoulfly написав:
  nekefer написав:
  ihorsic написав:Є кращий варік. Здаєш євро. Купляєш з дисконтом білий доляр 96 року і на ОВДП. Бінго....

рост евро перебьет разницу ставок по доллару за год, покупать нужно овдп нужно в еврах
знать бы, когда сливать то евро... :(
например, если я покупал в сентябре евро ниже паритета - сейчас уже бежать его сливать?

с паритетом вышло норм, дальше 1,2 минимум а в перспективе нескольких лет 1,4
nekefer
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