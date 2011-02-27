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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 лип, 2023 08:51
nekefer написав: flysoulfly написав:
знать бы, когда сливать то евро...
например, если я покупал в сентябре евро ниже паритета - сейчас уже бежать его сливать?
дальше 1,2 минимум а в перспективе нескольких лет 1,4
перспектива - дело перспективное,
и мутное...
но "кушать" хочется уже сейчас. А сдавать драгоценносиний бакс по таким курсам рука не поднимается, а гривня вся в работе...
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