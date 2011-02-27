перспектива - дело перспективное,
и мутное...
но "кушать" хочется уже сейчас. А сдавать драгоценносиний бакс по таким курсам рука не поднимается, а гривня вся в работе...
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 лип, 2023 08:51
перспектива - дело перспективное,
и мутное...
но "кушать" хочется уже сейчас. А сдавать драгоценносиний бакс по таким курсам рука не поднимается, а гривня вся в работе...
Додано: Пон 17 лип, 2023 09:48
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 17 лип, 2023 11:56
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Аккорд видав білими в норм якості. Дніпро
Додано: Пон 17 лип, 2023 12:54
Investor_K , з власного досвіду… Здати білі банкноти «на Апероль» (насправді на аналог, бо ці свині не вийшли з кацапії) морально легше, ніж сині 😄
Цем начебто позбавився чогось непотрібного
Додано: Пон 17 лип, 2023 13:13
Додано: Пон 17 лип, 2023 13:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
таки соблазнился ставкой в 20.25% в агропросперисе и закачал туда гривну на депо, надеюсь девальвации не произойдет к октябрю
|