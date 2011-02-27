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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:13
якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?
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alexfromdn
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:27
alexfromdn написав:
якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:40
alexfromdn написав:
якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?
ніт, взагалі може не повезти
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Amethyst
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