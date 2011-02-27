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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?
alexfromdn
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:27

  alexfromdn написав:якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?

Друге
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:40

  alexfromdn написав:якщо замовляти готівку в приваті видадуть синіми чи як повезе?

ніт, взагалі може не повезти :mrgreen:
Amethyst
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