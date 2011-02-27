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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:37

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 100к

Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.


Надо бы мобильное приложение запилить, есть вроде фреймфок, который и веб страничку рисует и под мобильное приложение делает - а мобильное можно монетизировать через рекламу.

Та и с другими страничками можно также поступить, что там донат, можно норм денежку поднять.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 12:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Frez
Оце правильне рішення (на покищо)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А куда делась вся переписка за июль в этой ветке? И, по-моему, табличка mustbe тютю. Всё, закрываем topic?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:05

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:А куда делась вся переписка за июль в этой ветке? И, по-моему, табличка mustbe тютю. Всё, закрываем topic?

По 37,00 сдать и по 37,20 вложиться..))
Теперь новая тема - сбор летнего урожая синих))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:49

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:табличка mustbe тютю


Домен .ml 17.07.2023 було повернуто урядові Малі - мабуть, з цим пов'язано.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:13

  Игорь Алексеевич написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:А куда делась вся переписка за июль в этой ветке? И, по-моему, табличка mustbe тютю. Всё, закрываем topic?

По 37,00 сдать и по 37,20 вложиться..))
Теперь новая тема - сбор летнего урожая синих))

вранці по банках валюту у населення купують по дуже близькому до курса НБУ . це про Київ .
по обмінках все стабільно , краще умови на дрібні так і дуже вигідно обміняти оптом
sens
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