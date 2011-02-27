Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 09:35
Первая десятка:
mustbe
Повідомлень: 7085
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1273 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:34
Сайт переехал по адресу
https://mustbe.pp.ua/
Соответственно - таблица доступна по адресу
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
mustbe
Повідомлень: 7085
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1273 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:37
mustbe Креди агриколь уже 2 мес радует 37,2
nnallex
Повідомлень: 367
З нами з: 09.11.14
Подякував: 104 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:07
nnallex мабуть Кредо мали на увазі
lincoln2
Повідомлень: 791
З нами з: 05.02.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 83 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:13
Не, credit agricole
nnallex
Повідомлень: 367
З нами з: 09.11.14
Подякував: 104 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 лип, 2023 17:55
Интересно как после национализации дела с выдачей валюты в Альфе ?
в таблице написано 5 дней на заказ, а что слышно с полей ?
Evgeny
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38726
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3732 раз.
Подякували: 11943 раз.
Профіль
52
27
2
2
Додано: Сер 26 лип, 2023 19:28
Evgeny написав:
Интересно как после национализации дела с выдачей валюты в Альфе ?
в таблице написано 5 дней на заказ, а что слышно с полей ?
На "полях" нічого не змінилось від слова "зовсім" - ті самі яйця вид збоку що й до націоналізації
Alien
Повідомлень: 2255
З нами з: 12.01.20
Подякував: 67 раз.
Подякували: 678 раз.
Профіль
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Krokodil
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
2705
269588
77
58679
5
26846