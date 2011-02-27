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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:21

  Порт написав:37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.


уже 37,65 покупают.
приближается август, а там начало выплат 3х месячных гривневых депо под 20%.
представляю какой курс будет, если уже сейчас валюта пошла вверх.
банки не дураки, знали почему пылесосисили гривну под 20%.
а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:56

  Raymond написав:
  Порт написав:а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.

Так а які інші варіанти? Доларова карусель вмерла, навіщо давати грошам лежати без діла?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Nick_D написав:навіщо давати грошам лежати без діла?
можливо щоб менше ризикувати?
Особисто я вчора гривню почав заганяти на тримісячні депозити
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 27 лип, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Raymond написав:кто-то


він вже на валізах
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:35

  Nick_D написав:
  Raymond написав:
  Порт написав:а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.

Так а які інші варіанти? Доларова карусель вмерла, навіщо давати грошам лежати без діла?

Это цитата раймонда, а не моя. Не перекручивайте.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:53

  Raymond написав:
  Порт написав:37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.


уже 37,65 покупают.
приближается август, а там начало выплат 3х месячных гривневых депо под 20%.
представляю какой курс будет, если уже сейчас валюта пошла вверх.
банки не дураки, знали почему пылесосисили гривну под 20%.
а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.

Заради прибутку, можна буде в п'ятницю вже продати, якщо гривня буде. Доречі росте в обміннику,у відділенні банків тільки на продаж просів курс
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Та напрягає думка, що після закінчення три місячного валюто депо, доведеться понервувати стосовно якості купюр! :-)
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:42

[quote="5603408:Долар по 4 грн"]Та напрягає думка, що після закінчення три місячного валюто депо, доведеться понервувати стосовно якості купюр! :-)[/quote]
Думка про повернення гривнею вас не занепокоює ?
sens
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