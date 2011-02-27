|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 12:21
Порт написав:
37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.
уже 37,65
покупают.
приближается август, а там начало выплат 3х месячных гривневых депо под 20%.
представляю какой курс будет, если уже сейчас валюта пошла вверх.
банки не дураки, знали почему пылесосисили гривну под 20%.
а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1286
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24
Nick_D написав:
навіщо давати грошам лежати без діла?
можливо щоб менше ризикувати?
Особисто я вчора гривню почав заганяти на тримісячні депозити
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 27 лип, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1002
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24
Raymond написав:
кто-то
він вже на валізах
-
daap
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:35
Это цитата раймонда, а не моя. Не перекручивайте.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1001
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:53
Raymond написав: Порт написав:
37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.
уже 37,65
покупают.
приближается август, а там начало выплат 3х месячных гривневых депо под 20%.
представляю какой курс будет, если уже сейчас валюта пошла вверх.
банки не дураки, знали почему пылесосисили гривну под 20%.
а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.
Заради прибутку, можна буде в п'ятницю вже продати, якщо гривня буде. Доречі росте в обміннику,у відділенні банків тільки на продаж просів курс
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13840
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 16:28
Та напрягає думка, що після закінчення три місячного валюто депо, доведеться понервувати стосовно якості купюр!
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 18:42
[quote="5603408:Долар по 4 грн"]Та напрягає думка, що після закінчення три місячного валюто депо, доведеться понервувати стосовно якості купюр!
[/quote]
Думка про повернення гривнею вас не занепокоює ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13840
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 19:58
После национализации в Сенсе ничего не изменилось?
Для конвертов оформлять белую пакетку?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2541
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 21:55
Интерестная психология у людей если курс падает на 50 коп то всё будет по 5 , как подорожает на 50 коп то всё будет по 100500...
-
Alexkievukraine
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 04.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2740
|273925
|
|
|77
|58707
|
|
|5
|26856
|
|