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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:52
emeta написав:После национализации в Сенсе ничего не изменилось?
Для конвертов оформлять белую пакетку?
Все без змін. Так білу.
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