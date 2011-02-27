RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

emeta написав:После национализации в Сенсе ничего не изменилось?
Для конвертов оформлять белую пакетку?
Все без змін. Так білу.
Zochan
 
Повідомлень: 778
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:27

Знов курс упав. 37,57 Київ.
Snower
 
Повідомлень: 121
З нами з: 17.12.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:24

sens Абсолютно :D Вже є досвід, відношусь досить спокійно! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 141
З нами з: 10.01.23
Подякував: 92 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:29

  sens написав:
  Raymond написав:
  Порт написав:37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.


уже 37,65 покупают.
приближается август, а там начало выплат 3х месячных гривневых депо под 20%.
представляю какой курс будет, если уже сейчас валюта пошла вверх.
банки не дураки, знали почему пылесосисили гривну под 20%.
а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.

Заради прибутку, можна буде в п'ятницю вже продати, якщо гривня буде. Доречі росте в обміннику,у відділенні банків тільки на продаж просів курс

Курс до вечора вниз
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13843
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 273, 274, 275
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
2745 274938
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лип, 2023 12:43
sergey_sryvkin
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8927)
28.07.2023 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.