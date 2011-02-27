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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 06:52
emeta написав:После национализации в Сенсе ничего не изменилось?
Для конвертов оформлять белую пакетку?
Все без змін. Так білу.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:27
Знов курс упав. 37,57 Київ.
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Snower
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:24
sens
Абсолютно
Вже є досвід, відношусь досить спокійно!
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:29
sens написав: Raymond написав: Порт написав:
37,46. Мертвая карусель подаёт признаки жизни.
уже 37,65
покупают.
приближается август, а там начало выплат 3х месячных гривневых депо под 20%.
представляю какой курс будет, если уже сейчас валюта пошла вверх.
банки не дураки, знали почему пылесосисили гривну под 20%.
а кто-то тут так призывал в гривну влашиваться.
Заради прибутку, можна буде в п'ятницю вже продати, якщо гривня буде. Доречі росте в обміннику,у відділенні банків тільки на продаж просів курс
Курс до вечора вниз
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sens
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:12
sens написав:
Курс до вечора вниз
до курса вниз вечір
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:40
flysoulfly написав: sens написав:
Курс до вечора вниз
до курса вниз вечір
курс вечора до низу
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:40
flysoulfly написав: sens написав:
Курс до вечора вниз
до курса вниз вечір
курс вечора до низу
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:43
Amethyst написав: flysoulfly написав: sens написав:
Курс до вечора вниз
до курса вниз вечір
курс вечора до низу
низ курса вечером
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maniachello
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:45
Вечером низ курса...
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:45
maniachello
, нііі, треба 4 слова..там всього 4! варіков, тобто 24
Дерзайте
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Amethyst
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