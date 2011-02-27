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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Паливо у вигляді хайпу зі зниженням ставки закінчується.... Хом'ячки заспокоюються. Ту зе мун мабуть не вийде)
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:30

  Amethyst написав:maniachello, нііі, треба 4 слова..там всього 4! варіков, тобто 24
Дерзайте :P :P

низ до курса вечером :lol:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:38

  maniachello написав:
  Amethyst написав:maniachello, нііі, треба 4 слова..там всього 4! варіков, тобто 24
Дерзайте :P :P

низ до курса вечером :lol:

Вот телепні;-)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:39

Астанавитесь !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:15

  mustbe написав:Астанавитесь !
:oops:
это нервное! :cry:
на конверт слить по 37,7 или ждать еще...

  Economist написав:Паливо у вигляді хайпу зі зниженням ставки закінчується.... Хом'ячки заспокоюються.
Ту зе мун мабуть не вийде
ну, хочеца хоч ту_зе_мун ЛАЙТ !
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:07

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:Астанавитесь !
:oops:
это нервное! :cry:
на конверт слить по 37,7 или ждать еще...

"на конверт" у липні один день залишився. Нема чого чекати :)
sergey_sryvkin
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