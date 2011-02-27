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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:08
Паливо у вигляді хайпу зі зниженням ставки закінчується.... Хом'ячки заспокоюються. Ту зе мун мабуть не вийде)
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Economist
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:38
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:39
Астанавитесь !
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mustbe
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:15
mustbe написав:
Астанавитесь !
это нервное!
на конверт слить по 37,7 или ждать еще...
Economist написав:
Паливо у вигляді хайпу зі зниженням ставки закінчується.... Хом'ячки заспокоюються.
Ту зе мун мабуть не вийде
ну, хочеца хоч ту_зе_мун ЛАЙТ !
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:07
flysoulfly написав:
mustbe написав:
Астанавитесь !
это нервное!
на конверт слить по 37,7 или ждать еще...
"на конверт" у липні один день залишився. Нема чого чекати
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sergey_sryvkin
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