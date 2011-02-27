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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 15:08
Паливо у вигляді хайпу зі зниженням ставки закінчується.... Хом'ячки заспокоюються. Ту зе мун мабуть не вийде)
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Economist
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:38
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sens
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:39
Астанавитесь !
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mustbe
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:15
mustbe написав:
Астанавитесь !
это нервное!
на конверт слить по 37,7 или ждать еще...
Economist написав:
Паливо у вигляді хайпу зі зниженням ставки закінчується.... Хом'ячки заспокоюються.
Ту зе мун мабуть не вийде
ну, хочеца хоч ту_зе_мун ЛАЙТ !
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:07
flysoulfly написав:
mustbe написав:
Астанавитесь !
это нервное!
на конверт слить по 37,7 или ждать еще...
"на конверт" у липні один день залишився. Нема чого чекати
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 29 лип, 2023 00:10
sergey_sryvkin написав: flysoulfly написав:
это нервное!
на конверт слить по 37,7 или ждать еще...
"на конверт" у липні один день залишився
а субота+неділя ?
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:05
Если в прошлую субботу сдал десятку по 37.2, что сейчас лучше сделать: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
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J1L4gq23S8ft5wD
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Додано: Суб 29 лип, 2023 09:28
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Если в прошлую субботу сдал десятку по 37.2, что сейчас лучше сделать: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
ИМХО, лучше откупиться в Сенсе по 37.0 и разместиться под 2.5%.
Боюсь, шо в конце оХтября вы не сможете купить тугрик по 38.47
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Amethyst
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:12
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Если в прошлую субботу сдал десятку по 37.2
дайте растолкуем форумчанам, "я начал валютную спекуляцию, думал что курс упадет, но курс вырос, сейчас в убытке, что делать не знаю, подскажите как отбить минуса"
ЗЫ правельный конверт это сдача долларов менялам и покупка на депо в тот же день, оба курса заранее известны, соответственно валютная доходность конверта понятна сразу
всё остальное игра на курсе с большим спредом против вас
Востаннє редагувалось nekefer
в Суб 29 лип, 2023 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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nekefer
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