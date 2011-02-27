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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:15

nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:17

  nnallex написав:nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)

ну это выкручивание, изначально таких планов не было
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:18

nekefer ну валютный депо и есть спасение если не успел в обменке откупиться или дешево убил доллар, пока есть такая возможность - надо пользоваться
nnallex
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