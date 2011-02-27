nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 10:15
nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
Додано: Суб 29 лип, 2023 10:17
Додано: Суб 29 лип, 2023 10:18
nekefer ну валютный депо и есть спасение если не успел в обменке откупиться или дешево убил доллар, пока есть такая возможность - надо пользоваться
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