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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 10:15
nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
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nnallex
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:17
nnallex написав:nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
ну это выкручивание, изначально таких планов не было
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nekefer
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:18
nekefer ну валютный депо и есть спасение если не успел в обменке откупиться или дешево убил доллар, пока есть такая возможность - надо пользоваться
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nnallex
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:48
nekefer написав: nnallex написав:nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
ну это выкручивание, изначально таких планов не было
Нет, изначально был единственный план: сдать доллары и открыть гривневый депозит в Ощадбанке под 17%, но сейчас задумался, поэтому и спрашиваю на форуме.
Дополнение.
А целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни.
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J1L4gq23S8ft5wD
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:41
J1L4gq23S8ft5wD написав:
nekefer написав: nnallex написав:nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
ну это выкручивание, изначально таких планов не было
Нет, изначально был единственный план: сдать доллары и открыть гривневый депозит в Ощадбанке под 17%, но сейчас задумался, поэтому и спрашиваю на форуме.
Дополнение.
А целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни.
оке, считаем, сейчас есть 372.000 грн
если положить в Ощад, то через 3 мес под 17% будет 372*(1+0,17/12*3)=384.727,00 грн
если на коверт в Сенсе по 36,85 получите 10.094,98 дол
ну вот выбирайте
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nekefer
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:48
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Дополнение.
А целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни.
разделите на 3 части
1 под матрац (90% в баксах и 10% в гривнах)
2 в гривнах купите ОВДП в Дие (равными частями на 6,12,18,24 мес) самый выгодный примерно ICU
3 купите валютные ОВДП (равными частями в евро и баксах не менее чем на год), самый выгодный в отделении Укргаз с аукциона минфина
не дергайтесь на пиках! вырос курс или упал не меняйте структуру
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nekefer
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:53
А от що зі своїми заощадженнями зробив я >>>Клуб 100К - Теребеньки
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:06
J1L4gq23S8ft5wD написав:
целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни
Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
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lara_08
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:08
lara_08 написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни
Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
та ладно? т.е. люди потеряли все и лишаются мощи потому что еще не проели последние 3000 дол?
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nekefer
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Додано: Суб 29 лип, 2023 12:38
nekefer написав: lara_08 написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни
Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
та ладно? т.е. люди потеряли все и лишаются мощи потому что еще не проели последние 3000 дол?
но это реально ("страшно далеки они от народа"© )
если государство обнаружит - заберет ВСЕ те выплаты по 2 тыс. за время такого депозита. В т.ч. через суд
nekefer написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:переселенческих
разделите на 3 части
1 под матрац
под матрац...
"страшно далеки они от народа"©
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flysoulfly
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