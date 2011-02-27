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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 889890891892>
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:15

nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:17

  nnallex написав:nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)

ну это выкручивание, изначально таких планов не было
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:18

nekefer ну валютный депо и есть спасение если не успел в обменке откупиться или дешево убил доллар, пока есть такая возможность - надо пользоваться
nnallex
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:48

  nekefer написав:
  nnallex написав:nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)

ну это выкручивание, изначально таких планов не было


Нет, изначально был единственный план: сдать доллары и открыть гривневый депозит в Ощадбанке под 17%, но сейчас задумался, поэтому и спрашиваю на форуме.

Дополнение.
А целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:41

  J1L4gq23S8ft5wD написав:
  nekefer написав:
  nnallex написав:nekefer
почему в минусах?Sense + аккорд на себя и на родственника - вот и уже в плюсе 50 долл через 3 мес)

ну это выкручивание, изначально таких планов не было


Нет, изначально был единственный план: сдать доллары и открыть гривневый депозит в Ощадбанке под 17%, но сейчас задумался, поэтому и спрашиваю на форуме.

Дополнение.
А целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни.

оке, считаем, сейчас есть 372.000 грн
если положить в Ощад, то через 3 мес под 17% будет 372*(1+0,17/12*3)=
384.727,00 грн
если на коверт в Сенсе по 36,85 получите
10.094,98 дол
ну вот выбирайте

nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Дополнение.
А целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни.

разделите на 3 части
1 под матрац (90% в баксах и 10% в гривнах)
2 в гривнах купите ОВДП в Дие (равными частями на 6,12,18,24 мес) самый выгодный примерно ICU
3 купите валютные ОВДП (равными частями в евро и баксах не менее чем на год), самый выгодный в отделении Укргаз с аукциона минфина
не дергайтесь на пиках! вырос курс или упал не меняйте структуру
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:53

Re: Клуб 100к, або гривнедепо/долародепо ;)

А от що зі своїми заощадженнями зробив я >>>
Клуб 100К - Теребеньки
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  J1L4gq23S8ft5wD написав:целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни
Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:08

  lara_08 написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни
Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.

та ладно? т.е. люди потеряли все и лишаются мощи потому что еще не проели последние 3000 дол?
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:38

  nekefer написав:
  lara_08 написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни
Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
та ладно? т.е. люди потеряли все и лишаются мощи потому что еще не проели последние 3000 дол?
но это реально ("страшно далеки они от народа"© )
если государство обнаружит - заберет ВСЕ те выплаты по 2 тыс. за время такого депозита. В т.ч. через суд

  nekefer написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:переселенческих
разделите на 3 части
1 под матрац
под матрац... :shock: :evil: "страшно далеки они от народа"©
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