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lara_08 написав:Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
просто переселенцу теперь надо открывать депо, чтоб тело с будущими процентами одномоментнов одном банке не превышало 100к грн. Особенно осторожно с госбанками. Так меньше риск быть обнаруженным доблестными фискалами. Может, всьо и "прокатит"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 29 лип, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
J1L4gq23S8ft5wD написав: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
ИМХО, Боюсь, шо в конце оХтября вы не сможете купить тугрик по 38.47
думаете, что ТОГДА уже не будет конвертдепо с курсом дешевле 38,47
В принципі, чуваку ж достатньо відкупитися по 37.20 на карусель у кінці жовТня. А до цього він наколядує 17% річних у ощАді, хоча можна і сьогодні зразу злупити 18.5% з Авансового у Юнексі. Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:
придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;
придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;
придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;
мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.
кстати учитывают конкретно депозитные счета, но не ОВДП и не карточные тобто по ОВДП можно получать % без потери выплат, но лучше уточнить, я сам нинай
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 29 лип, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.