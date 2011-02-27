RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:58

  Amethyst написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
ИМХО,
Боюсь, шо в конце оХтября вы не сможете купить тугрик по 38.47
думаете, что ТОГДА уже не будет конвертдепо с курсом дешевле 38,47 :shock: :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 13.01.09
Подякував: 985 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:06

  lara_08 написав:Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
просто переселенцу теперь надо открывать депо, чтоб тело с будущими процентами одномоментно в одном банке не превышало 100к грн. Особенно осторожно с госбанками. 8) Так меньше риск быть обнаруженным доблестными фискалами. Может, всьо и "прокатит"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 29 лип, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 13.01.09
Подякував: 985 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:13

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
ИМХО,
Боюсь, шо в конце оХтября вы не сможете купить тугрик по 38.47
думаете, что ТОГДА уже не будет конвертдепо с курсом дешевле 38,47 :shock: :shock:

В принципі, чуваку ж достатньо відкупитися по 37.20 на карусель у кінці жовТня.
А до цього він наколядує 17% річних у ощАді, хоча можна і сьогодні зразу злупити 18.5% з Авансового у Юнексі.
Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4322
З нами з: 05.05.21
Подякував: 321 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://www.msp.gov.ua/news/22951.html
если речь об этой постанове тогда все через наличку и менял, конверт лишает выплат тоже
А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;

придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

кстати учитывают конкретно депозитные счета, но не ОВДП и не карточные
тобто по ОВДП можно получать % без потери выплат, но лучше уточнить, я сам нинай
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 29 лип, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 620
З нами з: 24.10.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:31

  Amethyst написав:Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
особисто мене насторожують у кейсі теперішньої каруселі лише саме майбутня варіативність з можливістю отримати"синiми" та наразі реально існуючую різницею курсів прийому з "білими"
flysoulfly
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 13.01.09
Подякував: 985 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 889890891892
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ustinovse і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 275, 276, 277
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
2769 277297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лип, 2023 12:29
flysoulfly
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26875
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.