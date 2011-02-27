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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:58

  Amethyst написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
ИМХО,
Боюсь, шо в конце оХтября вы не сможете купить тугрик по 38.47
думаете, что ТОГДА уже не будет конвертдепо с курсом дешевле 38,47 :shock: :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:06

  lara_08 написав:Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
просто переселенцу теперь надо открывать депо, чтоб тело с будущими процентами одномоментно в одном банке не превышало 100к грн. Особенно осторожно с госбанками. 8) Так меньше риск быть обнаруженным доблестными фискалами. Может, всьо и "прокатит"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 29 лип, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:13

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
ИМХО,
Боюсь, шо в конце оХтября вы не сможете купить тугрик по 38.47
думаете, что ТОГДА уже не будет конвертдепо с курсом дешевле 38,47 :shock: :shock:

В принципі, чуваку ж достатньо відкупитися по 37.20 на карусель у кінці жовТня.
А до цього він наколядує 17% річних у ощАді, хоча можна і сьогодні зразу злупити 18.5% з Авансового у Юнексі.
Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://www.msp.gov.ua/news/22951.html
если речь об этой постанове тогда все через наличку и менял, конверт лишает выплат тоже
А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;

придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

кстати учитывают конкретно депозитные счета, но не ОВДП и не карточные
тобто по ОВДП можно получать % без потери выплат, но лучше уточнить, я сам нинай
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 29 лип, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:31

  Amethyst написав:Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
особисто мене насторожують у кейсі теперішньої каруселі лише саме майбутня варіативність з можливістю отримати"синiми" та наразі реально існуючую різницею курсів прийому з "білими"
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  nekefer написав:кстати учитывают конкретно депозитные счета, но не ОВДП и не карточные


не втішайте себе , все давно вже оцифровано.
Goodman
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