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lara_08 написав:Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
просто переселенцу теперь надо открывать депо, чтоб тело с будущими процентами одномоментнов одном банке не превышало 100к грн. Особенно осторожно с госбанками. Так меньше риск быть обнаруженным доблестными фискалами. Может, всьо и "прокатит"
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 29 лип, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
J1L4gq23S8ft5wD написав: открыть гривневый депозит в Ощаде под 17% или зайти в конверт в Сенсе?
ИМХО, Боюсь, шо в конце оХтября вы не сможете купить тугрик по 38.47
думаете, что ТОГДА уже не будет конвертдепо с курсом дешевле 38,47
В принципі, чуваку ж достатньо відкупитися по 37.20 на карусель у кінці жовТня. А до цього він наколядує 17% річних у ощАді, хоча можна і сьогодні зразу злупити 18.5% з Авансового у Юнексі. Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:
придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;
придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;
придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;
мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.
кстати учитывают конкретно депозитные счета, но не ОВДП и не карточные тобто по ОВДП можно получать % без потери выплат, но лучше уточнить, я сам нинай
Востаннє редагувалось nekefer в Суб 29 лип, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
3) уповноважена особа або отримувач на 1 число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;
я не понимаю что значит "строк погашення яких ... визначений моментом пред’явлення вимоги" как я понимаю можно купить облигации со сроком погашения через год или два, ну типа сейчас же денег нет! облигации погасят через 2 года, а тратить на еду нужно сегодня, нужна помощь государства а % по облигациям будут приходит регулярно на Е-пидтримку если правильно подобрать облигации % будут приходит каждый месяц
еще есть пункт
Виплата допомоги поновлюється за умови дотримання критеріїв, визначених пунктами 7 і 8 цього Порядку, на підставі ідентифікації отримувача з місяця, з якого тимчасово припинено таку виплату, в разі звернення отримувача за поновленням виплати протягом 30 або 90 календарних днів (за наявності обґрунтованих причин).
тобто если депозит снял, спрятал под матрац полляма то можно возобновить получение выплат, теперь же ты снова беден
J1L4gq23S8ft5wD написав:целью изначального единственного плана было единственное желание, — выжить, потому что двух тысяч переселенческих плюс небольшой неофициальный заработок после 60 лет совершенно не хватало для жизни
Потеряете эти две тысячи переселенческих, т.к. теперь будут лишать при наличии депозита более 100т. грн.
та ладно? т.е. люди потеряли все и лишаются мощи потому что еще не проели последние 3000 дол?
nekefer Друг як ВПО з Київської області отримував допомогу на початку війни, в цьому році перерахували, сказали "отримали не по правилах, повертайте". Тому не факт, що потім не вирахують всіх хитрозроблених і не будуть вимагати повернення. А як показує інший досвід - якщо не повертати, то блокують ВСІ рахунки.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 29 лип, 2023 21:07, всього редагувалось 1 раз.