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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 29 лип, 2023 21:14
nekefer написав:
любопытства ради изучил сей вопрос, тексты пишут безответственные
люди, в каждом месте по разному
еще есть пункт
Виплата допомоги поновлюється за умови дотримання критеріїв, визначених пунктами 7 і 8 цього Порядку, на підставі ідентифікації отримувача з місяця, з якого тимчасово припинено таку виплату, в разі звернення отримувача за поновленням виплати протягом 30 або 90 календарних днів (за наявності обґрунтованих причин).
тобто если депозит снял, спрятал под матрац полляма то можно возобновить получение выплат, теперь же ты снова беден
да, снова беден!
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 21:16
flysoulfly не снова. вкусние депо - неразривние
не все так бистро
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Goodman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 06:54
Спасибо, ребята, за обсуждение моего вопроса. Выводы для себя делаю неутешные, но ничего, будем бороться, работать, держаться. И всё это буду стараться делать осторожно и внимательно, ну насколько это возможно, разумеется.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:49
flysoulfly написав: Amethyst написав:
Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
особисто мене насторожують у кейсі теперішньої каруселі лише саме майбутня
варіативність з можливістю отримати"синiми" та наразі реально існуючую різницею курсів прийому з "білими"
Несучи папір на конверт треба розуміть що заберемо білозеленими хоча б доброякісними 06 року. Відповідна й доходність від конверта. А сині то малоймовірний бонус. Ну хіба як є прикормлені касири.
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alex lem
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