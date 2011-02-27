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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:14

  nekefer написав:любопытства ради изучил сей вопрос, тексты пишут безответственные :evil: люди, в каждом месте по разному
еще есть пункт
Виплата допомоги поновлюється за умови дотримання критеріїв, визначених пунктами 7 і 8 цього Порядку, на підставі ідентифікації отримувача з місяця, з якого тимчасово припинено таку виплату, в разі звернення отримувача за поновленням виплати протягом 30 або 90 календарних днів (за наявності обґрунтованих причин).

тобто если депозит снял, спрятал под матрац полляма то можно возобновить получение выплат, теперь же ты снова беден :roll:
да, снова беден!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:16

flysoulfly не снова. вкусние депо - неразривние
не все так бистро
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 06:54

Спасибо, ребята, за обсуждение моего вопроса. Выводы для себя делаю неутешные, но ничего, будем бороться, работать, держаться. И всё это буду стараться делать осторожно и внимательно, ну насколько это возможно, разумеется.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:49

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
особисто мене насторожують у кейсі теперішньої каруселі лише саме майбутня варіативність з можливістю отримати"синiми" та наразі реально існуючую різницею курсів прийому з "білими"

Несучи папір на конверт треба розуміть що заберемо білозеленими хоча б доброякісними 06 року. Відповідна й доходність від конверта. А сині то малоймовірний бонус. Ну хіба як є прикормлені касири. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:46

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Але я таки дуууже боюся, що з середини жовтня нижче 38 нічого не буде. Но то мої жах-жаХи, я на зеленому заборі зараз і чекаю чуток папіру до кінця літа
особисто мене насторожують у кейсі теперішньої каруселі лише саме майбутня варіативність з можливістю отримати"синiми" та наразі реально існуючую різницею курсів прийому з "білими"

Несучи папір на конверт треба розуміть що заберемо білозеленими хоча б доброякісними 06 року. Відповідна й доходність від конверта. А сині то малоймовірний бонус. Ну хіба як є прикормлені касири. :wink:



Бело зелёные среднего качества это бонус, а заберём скорее всего мотлохом ещё и 88 года 😀 ...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:34

  Alexkievukraine написав: Бело зелёные среднего качества это бонус, а заберём скорее всего мотлохом ещё и 88 года 😀 ...

На стільки древні ще Бог милував, не намагалися видать. Погано коли видали з конвертдепо ідеальні 06 року, а приматовські термінали таку не беруть. Хоча потім гроші в банку через рахувальну машину спокійно пройшли. Не зрозуміло що не так. Але осадочок залишився.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 23:13

  Alexkievukraine написав:Бело зелёные среднего качества это бонус, а заберём скорее всего мотлохом ещё и 88 года 😀 ...

Прямо ностальгия взяла. Помню как в 1991 мне впарили купюры 88 года...фальшивые. И я их спулил без проблем :D Были времена... А сейчас подавай синие, номера подряд. Зажрались :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 00:00

  alex lem написав:
  Alexkievukraine написав: Бело зелёные среднего качества это бонус, а заберём скорее всего мотлохом ещё и 88 года 😀 ...

На стільки древні ще Бог милував, не намагалися видать. Погано коли видали з конвертдепо ідеальні 06 року, а приматовські термінали таку не беруть. Хоча потім гроші в банку через рахувальну машину спокійно пройшли. Не зрозуміло що не так. Але осадочок залишився.
Это уже после принятия закона, я так понимаю, тут жалобу надо подавать сразу, это беспредел.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 01:27

  Proofy написав:
  alex lem написав:
  Alexkievukraine написав: Бело зелёные среднего качества это бонус, а заберём скорее всего мотлохом ещё и 88 года 😀 ...

На стільки древні ще Бог милував, не намагалися видать. Погано коли видали з конвертдепо ідеальні 06 року, а приматовські термінали таку не беруть. Хоча потім гроші в банку через рахувальну машину спокійно пройшли. Не зрозуміло що не так. Але осадочок залишився.
Это уже после принятия закона, я так понимаю, тут жалобу надо подавать сразу, это беспредел.

жалобу на приват терминал? сомнительная затея
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну что, коллеги, возращаемся к привычному кордору 37.10-37.20 за бакс?
Economist
 
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