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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891892893894
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:09

  Economist написав:Ну что, коллеги, возращаемся к привычному кордору 37.10-37.20 за бакс?

Купуємо на 1000000 грн в 10 банках кожен місяць по ліміту,де курс нижче за ринковий,добре допомагає таблиця mustbe
sens
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У альфы до которого часа можно конверт открыть? Чтоб значился сегодняшним числом.
Danik
 
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