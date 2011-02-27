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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:09
Economist написав:
Ну что, коллеги, возращаемся к привычному кордору 37.10-37.20 за бакс?
Купуємо на 1000000 грн в 10 банках кожен місяць по ліміту,де курс нижче за ринковий,добре допомагає таблиця mustbe
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:58
У альфы до которого часа можно конверт открыть? Чтоб значился сегодняшним числом.
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