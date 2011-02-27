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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:00
FinTech написав: osafly написав:
Заказывать нужно баксы?? Не раз уже писали,что SENS козлил в этом плане..Или как в ПУМБе к примеру-пришел,забрал в любой момент когда хочешь по валюте с карты??
По разному бывает.
См. тут
и тут
.
шото запутался
, так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:22
flysoulfly написав: FinTech написав: osafly написав:
Заказывать нужно баксы?? Не раз уже писали,что SENS козлил в этом плане..Или как в ПУМБе к примеру-пришел,забрал в любой момент когда хочешь по валюте с карты??
По разному бывает.
См. тут
и тут
.
шото запутался
, так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?
Многое зависит от ПМ.
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FinTech
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:48
flysoulfly написав: FinTech написав: osafly написав:
Заказывать нужно баксы?? Не раз уже писали,что SENS козлил в этом плане..Или как в ПУМБе к примеру-пришел,забрал в любой момент когда хочешь по валюте с карты??
По разному бывает.
См. тут
и тут
.
шото запутался
, так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?
после того как закажите - можете в тот же день пройтись в отделение.
скорее всего вам скажут что могут тут же выдать. вот только качество купюр будет желать лучшего.
и в догонку - не рассчитывайте что вам на день заказа привезут что то новое. отделение может вообще не заказывать инкассацию если есть баксы в наличии.
и это касается не только алки.
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mephala
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:42
Судя по таблицам - Глобус открывает конверты и в евро.
Но аппка ГлобусПлюс предлагает конверт только в долларах.
А как открывают в евро?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:47
mephala написав: flysoulfly написав:
Не раз уже SENSE:
шото запутался
, так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?
после того как закажите - можете в тот же день пройтись в отделение
заказывать же надо не ранее, чем в день когда баксы выплатят на счет?
в тот же день не могу - выходные.
Потому и думаю, на какой день планировать окончание возможного будущего 3-хдневного депозита
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flysoulfly
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:24
flysoulfly написав:
заказывать же надо не ранее, чем в день когда баксы выплатят на счет?
в тот же день не могу - выходные.
Потому и думаю, на какой день планировать окончание возможного будущего 3-хдневного депозита
В вихідні ж також можна замовити - через чат підтримки.
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ustinovse
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