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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:00

  FinTech написав:
  osafly написав:Заказывать нужно баксы?? Не раз уже писали,что SENS козлил в этом плане..Или как в ПУМБе к примеру-пришел,забрал в любой момент когда хочешь по валюте с карты??
По разному бывает.
См. тут и тут.
шото запутался :oops: , так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:22

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  osafly написав:Заказывать нужно баксы?? Не раз уже писали,что SENS козлил в этом плане..Или как в ПУМБе к примеру-пришел,забрал в любой момент когда хочешь по валюте с карты??
По разному бывает.
См. тут и тут.
шото запутался :oops: , так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?
Многое зависит от ПМ.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:48

  flysoulfly написав:
  FinTech написав:
  osafly написав:Заказывать нужно баксы?? Не раз уже писали,что SENS козлил в этом плане..Или как в ПУМБе к примеру-пришел,забрал в любой момент когда хочешь по валюте с карты??
По разному бывает.
См. тут и тут.
шото запутался :oops: , так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?


после того как закажите - можете в тот же день пройтись в отделение.
скорее всего вам скажут что могут тут же выдать. вот только качество купюр будет желать лучшего.
и в догонку - не рассчитывайте что вам на день заказа привезут что то новое. отделение может вообще не заказывать инкассацию если есть баксы в наличии.
и это касается не только алки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:42

Судя по таблицам - Глобус открывает конверты и в евро.
Но аппка ГлобусПлюс предлагает конверт только в долларах.
А как открывают в евро?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 13:47

  mephala написав:
  flysoulfly написав:Не раз уже SENSE:
шото запутался :oops: , так щас на 5й раб.д или на 6й новйо выдают?
Или с ПМ - и день в день без предзаказа?

после того как закажите - можете в тот же день пройтись в отделение
заказывать же надо не ранее, чем в день когда баксы выплатят на счет?
в тот же день не могу - выходные.
Потому и думаю, на какой день планировать окончание возможного будущего 3-хдневного депозита
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:24

  flysoulfly написав:заказывать же надо не ранее, чем в день когда баксы выплатят на счет?
в тот же день не могу - выходные.
Потому и думаю, на какой день планировать окончание возможного будущего 3-хдневного депозита

В вихідні ж також можна замовити - через чат підтримки.
ustinovse
 
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