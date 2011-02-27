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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 894895896897>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:так це ж КІНО


А как же Бегемот, Валька, Примат, Банка, Коробка и т.д.?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:11

  Economist написав:
  sens написав:так це ж КІНО


А как же Бегемот, Валька, Примат, Банка, Коробка и т.д.?

як одного разу Добкін висловився - якось текст по-дебільному написан
це якщо назва банку всього 6 букв і одне слово нащо вводити в оману та писати дурню
ви ж доросла людина чи навпаки?

іноді такі висловлювання з боку опонентів мене особисто бентежать
ось мені довелось 10000 доларів розмістити в укрсіб під 2% ,заради виходу без комісії і отримання на руки добрих банкнот ходив 4 рази до та після ,тому що через касу ліміт 100000 грн , все що більше буде комісія. Так що білі долари обміняно в гривню і теж пішло на онлайн в інший банк.
доречі якщо безготівка доллар була б доступна між своїми рахунками в межах України це було б цікаво і вигідно , а так балаканина де і коли і як отримати щось посвіжіше
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:26

  sens написав:ось мені довелось 10000 доларів розмістити в укрсіб під 2%

Скажите, Вы не боитесь держать в НАШИХ банках такие суммы? :shock:
Я, например, встрял всего-то на 300 грн в Необанке (остались в плюсе на кредитной карте) и словил дежавю 2008 года, когда депозит в банке "Киев" завис на полгода. А за это время курс с 5.05 вырос до 8.
П.С. про фонд гарантирования знаю, меня он вообще не успокаивает никак :roll: Тем более, с такой лёгкостью, как НБУ тупо ликвидирует банки - это жестяная жесть
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  maniachello написав:Скажите, Вы не боитесь держать в НАШИХ банках такие суммы?


А если у человека полмиллиона долларов. Что с ними делать и где хранить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:31

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Скажите, Вы не боитесь держать в НАШИХ банках такие суммы?


А если у человека полмиллиона долларов. Что с ними делать и где хранить?

а, ну да... я ж забыл... Украина - второе Монако :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:26

maniachello А чому повинно бентежити? Якщо і повернуть через Фонд, то поки існують конверт депо, не так вже це і не вигідно! Гроші працюють, хоч і не великий прибуток, і відсотком з них можна перекритись! Я теж всі білі поклав на депо під 2% :roll: :D Не маленьку суму, і нічого, спокійно моніторю ситуацію! :!: :wink: :lol:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:47

Долар по 4 грн
чому не $ОВДП під 4-4.5% (чистими без податків)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 13:52

greenozon ДЕ? В Дії тільки гривневі!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:13

  Долар по 4 грн написав:А чому повинно бентежити? Якщо і повернуть через Фонд

причем, $10K не в НэоГовноКорде а в Укрсибе - ну про какой потенциальный Фонд речь...
[рукалицо]
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:31

  flysoulfly написав:
  Долар по 4 грн написав:А чому повинно бентежити? Якщо і повернуть через Фонд

причем, $10K не в НэоГовноКорде а в Укрсибе - ну про какой потенциальный Фонд речь...
[рукалицо]

ще також на таких умовах АВАЛЬ,але там вклад з більшою сумою але знімати все одно тиждень
sens
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