А как же Бегемот, Валька, Примат, Банка, Коробка и т.д.?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:11
як одного разу Добкін висловився - якось текст по-дебільному написан
це якщо назва банку всього 6 букв і одне слово нащо вводити в оману та писати дурню
ви ж доросла людина чи навпаки?
іноді такі висловлювання з боку опонентів мене особисто бентежать
ось мені довелось 10000 доларів розмістити в укрсіб під 2% ,заради виходу без комісії і отримання на руки добрих банкнот ходив 4 рази до та після ,тому що через касу ліміт 100000 грн , все що більше буде комісія. Так що білі долари обміняно в гривню і теж пішло на онлайн в інший банк.
доречі якщо безготівка доллар була б доступна між своїми рахунками в межах України це було б цікаво і вигідно , а так балаканина де і коли і як отримати щось посвіжіше
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:26
Скажите, Вы не боитесь держать в НАШИХ банках такие суммы?
Я, например, встрял всего-то на 300 грн в Необанке (остались в плюсе на кредитной карте) и словил дежавю 2008 года, когда депозит в банке "Киев" завис на полгода. А за это время курс с 5.05 вырос до 8.
П.С. про фонд гарантирования знаю, меня он вообще не успокаивает никак Тем более, с такой лёгкостью, как НБУ тупо ликвидирует банки - это жестяная жесть
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:31
Додано: Пон 07 сер, 2023 13:26
maniachello А чому повинно бентежити? Якщо і повернуть через Фонд, то поки існують конверт депо, не так вже це і не вигідно! Гроші працюють, хоч і не великий прибуток, і відсотком з них можна перекритись! Я теж всі білі поклав на депо під 2% Не маленьку суму, і нічого, спокійно моніторю ситуацію!
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:13
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:31
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