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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:35
maniachello написав:
Вы не боитесь держать в НАШИХ банках такие суммы?
в жодному банки немає 100-відсоткової гарантії так само як збанкрутіли банки в Криму
в минулому році зробили цікавий інструмент - депозит в валюті по курсу
бентежить ліміт
ось це мені теж
наприклад щоб отримати наприклад вклад по довіренностям в одному банки , краще після закінчення гривню сепити , та в інших відкривати конверт
у кого його конверт в ІДЕЇ - поділиться своїми враженнями
я там залишив на 2 конверти гривнєю і то на вільному з 5%
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:38
sens написав: flysoulfly написав: Долар по 4 грн написав:
А чому повинно бентежити? Якщо і повернуть через Фонд
причем, $10K не в НэоГовноКорде а в Укрсибе - ну про какой потенциальный Фонд речь...
[рукалицо]
ще також на таких умовах АВАЛЬ,але там вклад з більшою сумою але знімати все одно тиждень
Райфф в конце спросит с пристрастием, откуда такие несметные сокровища у одного пересичного пенсионера.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:40
Investor_K написав:
если у человека
коли вам прийде в нагоді почати писати на державній мови - ви що з блатних чи совок в голові , а в руках пусто .
Мені в цьому році зробили подарунок , тепер вимушений тільки на державному і завжди в нагоді гугл-перекладач
ЯКІ банки , тому що немає таблиці шановного форумчанина mustbe, де можливо за 1 день розмістити на 6міс без жодних комісій , як в Ощаді
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:41
sens написав:
у кого його конверт в ІДЕЇ - поділиться своїми враженнями
но там же курс конверта - грубая насмешка над клиентом.
И материнская структура полудохлая.
(или я что-то пропустил, и Идея сегодня выздоровела?)
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 07 сер, 2023 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:43
flysoulfly написав:
Райфф в конце спросит с пристрастием, откуда такие несметные сокровища у одного пересичного пенсионера.
я в них отримав кредиторськи вимоги по ВТБ , сума чимала , тому саме мене не бентежить .
У кого жало в салі , буде робити додаткові кроки
я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:45
flysoulfly написав: sens написав:
у кого його конверт в ІДЕЇ - поділиться своїми враженнями
но там же курс конверта - грубая насмешка над клиентом.
(или я что-то пропустил, и Идея сегодня выздоровела?)
я майже рік там заробив десь 8000 грн всього , так як то знімав , то повертав , так і не зрозумів чому ІДЕЯ та ПІРЕУС вважать КЛІЄНТА мамонтом
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:56
Долар по 4 грн написав:greenozon
ДЕ? В Дії тільки гривневі!
згідний, тому шукайте інші варіанти
найпростіший на моменті - держ-банк Сенс банк
єдина ручна операція - це занести $$ в касу на свій рахунок, все далі робиться в додатку
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:58
greenozon Так, знайшов в mono! Дякую!
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