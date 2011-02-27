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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 895896897898>
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  maniachello написав:Вы не боитесь держать в НАШИХ банках такие суммы?

в жодному банки немає 100-відсоткової гарантії так само як збанкрутіли банки в Криму

в минулому році зробили цікавий інструмент - депозит в валюті по курсу
бентежить ліміт
ось це мені теж
наприклад щоб отримати наприклад вклад по довіренностям в одному банки , краще після закінчення гривню сепити , та в інших відкривати конверт
у кого його конверт в ІДЕЇ - поділиться своїми враженнями
я там залишив на 2 конверти гривнєю і то на вільному з 5%
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:38

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  Долар по 4 грн написав:А чому повинно бентежити? Якщо і повернуть через Фонд

причем, $10K не в НэоГовноКорде а в Укрсибе - ну про какой потенциальный Фонд речь...
[рукалицо]

ще також на таких умовах АВАЛЬ,але там вклад з більшою сумою але знімати все одно тиждень
Райфф в конце спросит с пристрастием, откуда такие несметные сокровища у одного пересичного пенсионера.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:если у человека

коли вам прийде в нагоді почати писати на державній мови - ви що з блатних чи совок в голові , а в руках пусто .
Мені в цьому році зробили подарунок , тепер вимушений тільки на державному і завжди в нагоді гугл-перекладач
ЯКІ банки , тому що немає таблиці шановного форумчанина mustbe, де можливо за 1 день розмістити на 6міс без жодних комісій , як в Ощаді
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:41

  sens написав:у кого його конверт в ІДЕЇ - поділиться своїми враженнями
но там же курс конверта - грубая насмешка над клиентом.
И материнская структура полудохлая.

(или я что-то пропустил, и Идея сегодня выздоровела?)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 07 сер, 2023 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:Райфф в конце спросит с пристрастием, откуда такие несметные сокровища у одного пересичного пенсионера.

я в них отримав кредиторськи вимоги по ВТБ , сума чимала , тому саме мене не бентежить .
У кого жало в салі , буде робити додаткові кроки
я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:45

  flysoulfly написав:
  sens написав:у кого його конверт в ІДЕЇ - поділиться своїми враженнями
но там же курс конверта - грубая насмешка над клиентом.

(или я что-то пропустил, и Идея сегодня выздоровела?)


я майже рік там заробив десь 8000 грн всього , так як то знімав , то повертав , так і не зрозумів чому ІДЕЯ та ПІРЕУС вважать КЛІЄНТА мамонтом
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:56

  Долар по 4 грн написав:greenozon ДЕ? В Дії тільки гривневі!

згідний, тому шукайте інші варіанти
найпростіший на моменті - держ-банк Сенс банк
єдина ручна операція - це занести $$ в касу на свій рахунок, все далі робиться в додатку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:58

greenozon Так, знайшов в mono! Дякую!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 15:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:писати на державній мови


Писати державною мовою.

Прошу врахувати. Хоч Ви і багатій, але правила єдині для усіх.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:11

  Investor_K написав:
  sens написав:писати на державній мови


Писати державною мовою.

Прошу врахувати. Хоч Ви і багатій, але правила єдині для усіх.

то гугл-перекладач підводить
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