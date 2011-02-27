Запитайте "державною мовою" ось тут - Ринок ОВДП
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 сер, 2023 19:26
Запитайте "державною мовою" ось тут - Ринок ОВДП
Додано: Вів 08 сер, 2023 11:18
Доброго дня! Ви як розумієте питання? Якщо було питання які банки або додатки - достатньо вказати саме їх назви , наприклад додаток Дія , банк універсал з додатком Монобанк, Sensebank в додатку розділ облігації. На державній мові все зрозуміло чи вирішили не відповідати ?
Додано: Вів 08 сер, 2023 11:31
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Сенс не изменился, все мотлох тулит?
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