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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 сер, 2023 19:26
sens написав:
dia,sense,mono - що ще ?
Запитайте "державною мовою" ось тут - Ринок ОВДП
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:18
FinTech написав: sens написав:
dia,sense,mono - що ще ?
Запитайте "державною мовою" ось тут - Ринок ОВДП
Доброго дня! Ви як розумієте питання? Якщо було питання які банки або додатки - достатньо вказати саме їх назви , наприклад додаток Дія , банк універсал з додатком Монобанк, Sensebank в додатку розділ облігації. На державній мові все зрозуміло чи вирішили не відповідати ?
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:21
FinTech ДЯКУЮ!
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:23
sens mono = monobank
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:36
sens написав:
я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
Первичный рынок сейчас дороже вторичного для таких объектов. Откуда 30% может выйти, покупатели кто?
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:44
Proofy написав: sens написав:
я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
Первичный рынок сейчас дороже вторичного для таких объектов. Откуда 30% может выйти, покупатели кто?
Покупка квартири на 8-му поверсі,коли вже почали другий поверх будувати,тим паче на техпаспорті є інформація вводу в експлуатацію, забудовник має значення. Останній час це Інтергалбуд
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:47
Proofy написав: sens написав:
я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
Первичный рынок сейчас дороже вторичного для таких объектов. Откуда 30% может выйти, покупатели кто?
коли ще будинок тільки будується, ціни більш привабливі для інвестування,ці квадрати необхідно розглядати виключно як інвестиції. В моєму випадку комерційна нерухомість на Шулявці у Києві зазнала непрогнозованої втрати,є квадрати але немає доходу
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sens
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