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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 895896897898
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:26

  sens написав:dia,sense,mono - що ще ?
Запитайте "державною мовою" ось тут - Ринок ОВДП
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:18

  FinTech написав:
  sens написав:dia,sense,mono - що ще ?
Запитайте "державною мовою" ось тут - Ринок ОВДП

Доброго дня! Ви як розумієте питання? Якщо було питання які банки або додатки - достатньо вказати саме їх назви , наприклад додаток Дія , банк універсал з додатком Монобанк, Sensebank в додатку розділ облігації. На державній мові все зрозуміло чи вирішили не відповідати ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:21

FinTech ДЯКУЮ!
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:23

sens mono = monobank
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
Первичный рынок сейчас дороже вторичного для таких объектов. Откуда 30% может выйти, покупатели кто?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:44

  Proofy написав:
  sens написав:я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
Первичный рынок сейчас дороже вторичного для таких объектов. Откуда 30% может выйти, покупатели кто?

Покупка квартири на 8-му поверсі,коли вже почали другий поверх будувати,тим паче на техпаспорті є інформація вводу в експлуатацію, забудовник має значення. Останній час це Інтергалбуд
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:47

  Proofy написав:
  sens написав:я взагалі бакс вважаю краще вкласти в первинний ринок забудови , десь 25-30% за рік будете мати
Первичный рынок сейчас дороже вторичного для таких объектов. Откуда 30% может выйти, покупатели кто?
коли ще будинок тільки будується, ціни більш привабливі для інвестування,ці квадрати необхідно розглядати виключно як інвестиції. В моєму випадку комерційна нерухомість на Шулявці у Києві зазнала непрогнозованої втрати,є квадрати але немає доходу
sens
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