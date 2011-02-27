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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 сер, 2023 05:17
Anton2112 написав:
Підкажіть будь ласка, як зараз справи в ТАС, якими віддають ?
Залежить від того які саме банкноти привезли в конкретний день у конкретне відділення Тасі. Наприклад я у одному й тому з відділенні наприкінці червня отримував конверт "зеленими" 2006 року у гарному стані, а учора - синіми "номери підряд".
Замовляв телефоном ГЛ за два дні до отримання
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