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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 05:17

  Anton2112 написав:Підкажіть будь ласка, як зараз справи в ТАС, якими віддають ?

Залежить від того які саме банкноти привезли в конкретний день у конкретне відділення Тасі. Наприклад я у одному й тому з відділенні наприкінці червня отримував конверт "зеленими" 2006 року у гарному стані, а учора - синіми "номери підряд".
Замовляв телефоном ГЛ за два дні до отримання
Alien
 
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