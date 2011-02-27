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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 05:17

  Anton2112 написав:Підкажіть будь ласка, як зараз справи в ТАС, якими віддають ?

Залежить від того які саме банкноти привезли в конкретний день у конкретне відділення Тасі. Наприклад я у одному й тому з відділенні наприкінці червня отримував конверт "зеленими" 2006 року у гарному стані, а учора - синіми "номери підряд".
Замовляв телефоном ГЛ за два дні до отримання
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

FinTech, Alien Дякую
Anton2112
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 09:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Паливо для каруселі повертається

Кабінет міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників", — написав він у Телеграм.
За словами прем'єра, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця.
"Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн", — написав Шмигаль.
Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

https://suspilne.media/547631-kabmin-za ... ahisnikiv/
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 09:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:Паливо для каруселі повертається
Только карусель могут разобрать и перевезти окончательно на склад. Дружно поддерживаем вклады в грн. или в обменник.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 11:07

  Anton2112 написав:Підкажіть будь ласка, як зараз справи в ТАС, якими віддають ? Валюту треба замовляти?

2006 року, одразу дають замінити, замовлення через кц ,дублюю на відділенні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:13

В Альянсі нема бонусу 300 грн до валютного конверт депо. Був у відділенні, менеджер чудаку пояснювала що той бонус банку не вигідний. І так курс ,,найкращий найвигідніший,, для клієнта.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:11

  alex lem написав:В Альянсі нема бонусу 300 грн до валютного конверт депо. Був у відділенні, менеджер чудаку пояснювала що той бонус банку не вигідний. І так курс ,,найкращий найвигідніший,, для клієнта.

Сайт банка с этой девочкой не согласен.

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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Зберемо разом з Альянсом на ЗСУ » 1 (далі – «Правила»)
(редакція діє з 01 липня 2023 року по 31 серпня 2023 року)
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 13:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А у Сенса же еще комиссия 1.5% при снятии депо или это можно обойти ?
dnepr310197
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

dnepr310197 написав:А у Сенса же еще комиссия 1.5% при снятии депо или это можно обойти ?
Яка ще комісія?
Faceless
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