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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:31
В яких банках де відкривається конверт онлайн в додатку є можливість відкрити сама у вихідний день,буду заводити по р2р. Питання актуальне лише сьогодні
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