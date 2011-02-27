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Economist написав:Паливо для каруселі повертається
Кабінет міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників", — написав він у Телеграм. За словами прем'єра, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. "Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн", — написав Шмигаль. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.
sens Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.