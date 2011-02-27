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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:31

Вихідні онлайн

В яких банках де відкривається конверт онлайн в додатку є можливість відкрити сама у вихідний день,буду заводити по р2р. Питання актуальне лише сьогодні
sens
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 13:49

  Economist написав:Паливо для каруселі повертається

Кабінет міністрів затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни. Сьогодні на позачерговому засіданні Уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників", — написав він у Телеграм.
За словами прем'єра, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця.
"Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн", — написав Шмигаль.
Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

https://suspilne.media/547631-kabmin-za ... ahisnikiv/

При этом вроде бы как уже планируется отказ от фиксированного курса доллара.
Типа по требованию МВФ. Аккурат на осень.
Мне кажется, что топливо такими темпами само собой быстро иссякнет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 14:01

  sens написав:В яких банках де відкривається конверт онлайн в додатку є можливість відкрити сама у вихідний день,буду заводити по р2р. Питання актуальне лише сьогодні

Сєня, Моня, Приват, А-банк, Спорт...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Рекомендую mustbe добавить в табличку примечание напротив УБИБа: Выдача валюты с депо временно не осуществляется. Эта ситуация уже вторую неделю. Информация проверена 100%.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:12

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Рекомендую mustbe добавить в табличку примечание напротив УБИБа: Выдача валюты с депо временно не осуществляется. Эта ситуация уже вторую неделю. Информация проверена 100%.

Назревает смена процессинга?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:18

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Рекомендую mustbe добавить в табличку примечание напротив УБИБа: Выдача валюты с депо временно не осуществляется. Эта ситуация уже вторую неделю. Информация проверена 100%.

Давайте ще додамо де у відділенні є туалет,клієнтам пропонують каву,є парковка,працюють у вихідні...
sens
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:19

  Alien написав:
  sens написав:В яких банках де відкривається конверт онлайн в додатку є можливість відкрити сама у вихідний день,буду заводити по р2р. Питання актуальне лише сьогодні

Сєня, Моня, Приват, А-банк, Спорт...

Тільки сенсе задовольнив,курс кращий,на додачу вже є персменеджер
sens
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:42

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Рекомендую mustbe добавить в табличку примечание напротив УБИБа: Выдача валюты с депо временно не осуществляется. Эта ситуация уже вторую неделю. Информация проверена 100%.

Все таки наверное не 100%.В Днепре сегодня отдали.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:09

THB
В каком отделении? Какая при этом была задержка?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:13

sens
Можно, конечно, изучать схемы отделений, но как это вам поможет при решении, где открывать конверт??? Между информацией о том, что у банка проблемы с отдачей депозитов и схемой прохода в туалет - есть принципиальная разница.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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