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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 895896897898
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:30

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Рекомендую mustbe добавить в табличку примечание напротив УБИБа: Выдача валюты с депо временно не осуществляется. Эта ситуация уже вторую неделю. Информация проверена 100%.
Не скажу, что нет проблем, у большинства все же они есть.
Но были и случаи выдачи:
viewtopic.php?p=5608510#p5608510
+
viewtopic.php?p=5610058#p5610058
viewtopic.php?p=5610093#p5610093
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  FinTech написав:Не скажу, что нет проблем, у большинства все же они есть.
Но были и случаи выдачи:
viewtopic.php?p=5608510#p5608510
+
viewtopic.php?p=5610058#p5610058
viewtopic.php?p=5610093#p5610093

Фінтех - красень
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:54

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:THB
В каком отделении? Какая при этом была задержка?

Ждите ответа...Ждите ответа...Ждите ответа... :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:59

  nord написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:THB
В каком отделении? Какая при этом была задержка?

Ждите ответа...Ждите ответа...Ждите ответа... :wink:


На Шевченко в Днепре мне не подтвердили, что их подкрепляют валютой день-в-день. Говорят, что ждут. Если уважаемый форумчанин THB получил сегодня валютный вклад на Шевченко, то он либо зашёл "с чёрного входа", либо дождался своей очереди. Ну либо были какие-то остатки... В любом случае, счастливчик.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:счастливчик


він голова відділення
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