Не скажу, что нет проблем, у большинства все же они есть.
Но были и случаи выдачи:
viewtopic.php?p=5608510#p5608510
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viewtopic.php?p=5610058#p5610058
viewtopic.php?p=5610093#p5610093
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:30
Не скажу, что нет проблем, у большинства все же они есть.
Но были и случаи выдачи:
viewtopic.php?p=5608510#p5608510
+
viewtopic.php?p=5610058#p5610058
viewtopic.php?p=5610093#p5610093
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:54
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:59
На Шевченко в Днепре мне не подтвердили, что их подкрепляют валютой день-в-день. Говорят, что ждут. Если уважаемый форумчанин THB получил сегодня валютный вклад на Шевченко, то он либо зашёл "с чёрного входа", либо дождался своей очереди. Ну либо были какие-то остатки... В любом случае, счастливчик.
Додано: Пон 14 сер, 2023 16:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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